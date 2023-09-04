Batman'da arazi anlaşmazlığında kan aktı

İHA
Batman’ın Beşiri ilçesinde dün akşam saatleri de yine kan aktı.
Mehmet Yatkın Mahallesi’nde cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasındaki arazi anlaşmazlığı, tartışmaya sebep oldu.
İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan Seyfettin Ari, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumu iyi
Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.