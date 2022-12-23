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- Batman’da arkadaşını rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdü
Batman’da arkadaşını rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdü
- 23.12.2022 - 09:18
Batman’da yaşayan Behçet Recebanlı, tartıştığı 39 yaşındaki Hayrettin Kaya ve M.B.’ye Akyürek Mahallesi’nde belediye ek hizmet binası önünde yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı.
Saldırıda Hayrettin Kaya ve 28 yaşındaki M.B. yere yığılırken, Behçet Recebanlı kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Polis, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hayrettin Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
4 çocuk babasıydı
Evli ve 4 çocuk babası Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gece saatlerinde Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hastanede tedavisi süren M.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla 35 yaşındaki Behçet Recebanlı’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdü
Belediyede çalışan Behçet Recebanlı’nın aynı kurumda çalıştığı bir kadını rahatsız ettiği, kadının polise şikayette bulunduğu ve Hayrettin Kaya ile M.B.’nin kadının lehine şahitlik yaptığı belirtilerek, bunu duyan Behçet Recebanlı’nın da “Benim aleyhime nasıl şahitlik yaparsınız?” diyerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre Recebanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.