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Batman’da arkadaşını rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdü

Batman’da arkadaşını rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdü

Tartıştığı arkadaşını öldüren, bir kişiyi de yaralayan belediye çalışanı, operasyonla yakalandı. Katil zanlısının arkadaşını rahatsız ettiği kadın lehine şahitlik yaptığı için öldürdüğü öğrenildi.