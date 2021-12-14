Apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Batman’da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, kapı önündeki gözüne kestirdiği ayakkabıları eğilerek inceledi.

KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI ÇALDI

Daha sonra ise 2 ayrı dairenin kapısında duran yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 çifti çalarak hızlı bir şekilde kayıpları karıştı.

O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman'da ayakkabı hırsızı kamerada