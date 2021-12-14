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    Batman'da ayakkabı hırsızı kamerada

    Apartmana giren hırsız, kapı önünde bulunan ayakkabılardan 2 çifti çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:10
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    Batman'da ayakkabı hırsızı kamerada

    Batman’da bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, kapı önündeki gözüne kestirdiği ayakkabıları eğilerek inceledi.

    KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI ÇALDI

    Daha sonra ise 2 ayrı dairenin kapısında duran yaklaşık 5 çift ayakkabı arasından 2 çifti çalarak hızlı bir şekilde kayıpları karıştı.

    O anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Batman'da ayakkabı hırsızı kamerada

     

    Batman da ayakkabı hırsızı kamerada #1

    Batman da ayakkabı hırsızı kamerada #2

    Batman da ayakkabı hırsızı kamerada #3

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