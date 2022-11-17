Yan yana olan iş yerlerine dadanan hırsızlar, esnafları bezdirdi. Bölgede yaşanan olaylardan şikayetçi olan esnaflar, yetkililerden çözüm için yardım istedi.

Batman’da, 2 ayda yan yana olan 6 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları, esnafları bezdirdi.

Batman-Diyarbakır yolu üzerinde esnaflık yapan Mehmet Ekici isimli vatandaş, yaklaşık olarak iki aydır bölgelerine hırsızların dadandığını söyledi.

Ekici, geçtiğimiz hafta da arabasının camını kırıp içine girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İki aydır bizim bölgeye hırsızlar dadanmış. Geçen hafta bizim arabaların camı kırmışlar. Arabada bir şey bulamayınca da içine zarar vermişler.

“Bekçiyi darbetmişler, fayansları çalmışlar”

Yan taraftaki komşumuz seramikçi. Adamın bekçisini darbetmişler, fayanslarını çalmışlar. 40-50 bin liralık fayans çalmışlar. Bizim yan taraftaki komşumuzun da geçen gün deposuna girmişlerdi, dükkanına girmişlerdi. Koltuk takımı, elektrik malzemesi ne var ne yok her şeyini çalmışlar. Polisler de geliyor buraya yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bence çare değil.





“Kendimiz atıyoruz devriyeyi”

Günlük devriye atılması gerekiyor. Her akşam bizim burada gece 24.00 ila 01.00 saatleri arası kendimiz geliyor burada devriye atıyoruz. Kendimiz atıyoruz devriyeyi. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. İnşallah yardımcı olurlar bize.”

“Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz”

Hırsızlara seslenen esnaf Mahsun Acar, “Burada esnafız. Hırsızlardan çok şikayetçiyiz. Her gün bir yere giriyorlar. Burada komşularımız olmak üzere 5 ayrı yere girdiler. Bizim dükkanın korkuluklarını çaldılar. Komşularımızın fayanslarını, çelik kasa, bilgisayarlar, ufolar, koltuk takımları. Burada biz yetkililerden bir çözüm bekliyoruz.

Batman'da, aynı caddedeki dükkanlara hırsızlar dadandı VİDEO







“Her gün bu olayları yaşamaktan çok sıkıldık”

Elimizde kamera görüntüleri de var. Her gün bu olayları yaşamaktan çok sıkıldık. Mağduruz, şikayetçiyiz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz bu işe. Burada bulunan bütün esnafların dükkanına hırsız giriyor. Her gün geliyorlar.





“Hırsızlara sesleniyorum; gelmeyin”

Bunlar bir çete kurmuşlar artık. Yarın öbür gün korkuluk değil de içeri girip bütün eşyalarımızı çalacaklar. Burada bir avuç insanız. Hırsızlığa gerek yok. Hırsızlara da sesleniyorum; gelmeyin, yapmayın, etmeyin Allah rızası için." diye konuştu.