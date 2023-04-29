Batman'da barkotsuz 137 koli ilaç ele geçirildi Piyasaya sürülmek istenen reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi.

DHA

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen projelerle her geçen gün yeni bir çete çökertiliyor.

Yapılan operasyonlarla ülke içerisinde vatnadaşa zarar verecek ürünlerin önü kesilmeyi amaçlandırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, kargoyla yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen, reçetesiz, faturasız ve üzerinde barkot bulunmayan 137 koli içerisinde 13 bin 449 ilaç ele geçirildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Olayla ilgili E.A., ‘kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.