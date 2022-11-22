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    Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı

    Kimliği belli olmayan şahıs, hırsızlık için girdiği dükkanın boş olduğunu anlayınca kapıyı çalıp kayıplara karıştı.
    • 22.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 01:14
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    Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı

    Batman'da, sabaha karşı saat 05.00 sularında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Kimliği belirlenemeyen bir hırsız, cadde üzerinde bulunan boş bir dükkanın kepenginin yarı açık olmasını fırsat bilerek içeri girdi.

    Dükkanın için boş olduğunu gören hırsız şoke olurken eli boş çıkmak istemedi.

    O anlar kayıt altına alındı

    Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kapıyı çaldı

    Bir şey götüremeyeceğini anlayan hırsız, kapıyı sökerek çaldı.

    Boş dükkanın kapısını çalan hırsız kayıplara karıştı.

    Çalışmalar başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı #1

    Batman da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı #2

    Batman da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı #3


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