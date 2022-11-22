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- Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı
Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı
Kimliği belli olmayan şahıs, hırsızlık için girdiği dükkanın boş olduğunu anlayınca kapıyı çalıp kayıplara karıştı.
- 22.11.2022 - 14:27
- Güncelleme : 23.11.2022 - 01:14
Batman'da, sabaha karşı saat 05.00 sularında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kimliği belirlenemeyen bir hırsız, cadde üzerinde bulunan boş bir dükkanın kepenginin yarı açık olmasını fırsat bilerek içeri girdi.
Dükkanın için boş olduğunu gören hırsız şoke olurken eli boş çıkmak istemedi.
O anlar kayıt altına alındı
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kapıyı çaldı
Bir şey götüremeyeceğini anlayan hırsız, kapıyı sökerek çaldı.
Boş dükkanın kapısını çalan hırsız kayıplara karıştı.
Çalışmalar başlatıldı
İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili inceleme başlattı.