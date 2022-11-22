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Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı

Batman'da boş iş yerine giren hırsız kapıyı çaldı

Kimliği belli olmayan şahıs, hırsızlık için girdiği dükkanın boş olduğunu anlayınca kapıyı çalıp kayıplara karıştı.