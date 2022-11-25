Batman'da cami külliyesi çöktü

Yapımına devam eden külliyenin iskelesinin çökmesi sonucu 2'si ağır 14 işçi yaralandı. İşçilerden birinin ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Batman'ın Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

2'si ağır 14 işçi yaralandı

İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2’si ağır, 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı.

Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

"Ses geldi, deprem zannettim"

Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım.” dedi.

Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.