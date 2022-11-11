Cami tuvaletinin penceresinden, yaklaşık 25 santimlik korkuluk demirlerinin arasından geçip içeri giren kişi, 3 bin TL bozuk parayı çaldı. Pantolonu düşen hırsız, üzerini düzelttikten sonra kaçtı.

İnanılmaz hırsızlık olayı, Batman’ın Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Yıldız Camii’nde yaşandı…

Cami tuvaletinin 25 santimlik korkuluk demirlerinin arasından geçip, pencereden içeri giren kimliği belirsiz kişi, girişte, ücret alınan odada bulunan yaklaşık 3 bin TL bozuk parayı aldı.

Şüpheli, aynı yöntemle pencereden geri çıktı.

Pantolonu düştü

Şüphelinin çıkarken pantolonu düştü.

Çıktıktan sonra pantolonunu yukarı çeken şüpheli, gözden kayboldu.

Batman’da camiye girip, 3 bin TL çaldı VİDEO

Polis, hırsızın peşinde…

Sabah gelen görevliler, paranın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı fark edip polise haber verdi.

Gelen ekipler, kamera kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“Hırsızlardan isteğimiz, hırsızlık yapmasınlar”

Yaklaşık bir ay önce yaşanan hırsızlıkla ilgili DHA’ya konuşan mahallenin muhtarı Masum Padir, “Cami tuvaletimizin para alma kulübesi var. Buradan yaklaşık 3 bin TL parayı alıp, kayıplara karışıyor. Tabii sabaha doğru çıkınca her taraf kapalı… Şu bir karışlık alandan çıkıp, buradan ağır adımlarla gidiyor. Görüntüleri zaten var. Dolayısıyla biz bu şikayetimizi karakola da bildirdik.

Kısa süre içerisinde bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan isteğimiz; hırsızlık yapmasınlar, biz muhtarlara özellikle gelin, size her türlü yardımda bulunacağız. Devletin çeşitli kurumları var. Bütün bunlara bizim üzerimizden gelirseniz mutlak surette yardımda bulunacağız. Yarın öbür gün yakalandığınız zaman çok cezalar alacaksınız.” diye konuştu.