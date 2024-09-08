Haber Merkezi

Sağlık personeline şiddetin sonu gelmiyor..

Son olay Batman'da yaşandı..

Geçirdiği trafik kazası sonucu burnundan yaralanan sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı..

'ESTETİK CERRAH DİKİŞ ATSIN' KAVGASI

Tedavi sırasından yaralının burnuna dikiş atan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru, hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaştı..

Hasta yakınları cerrah beğenmedi..

DOKTORA SALDIRDILAR

Yaralıya estetik cerrahın dikiş atmasını isteyen hasta yakınları, doktora saldırdı.

Acil Servis'te yaşanan kavga, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı.