Haber Merkezi
Sağlık personeline şiddetin sonu gelmiyor..
Son olay Batman'da yaşandı..
Geçirdiği trafik kazası sonucu burnundan yaralanan sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı..
'ESTETİK CERRAH DİKİŞ ATSIN' KAVGASI
Tedavi sırasından yaralının burnuna dikiş atan Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru, hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaştı..
Hasta yakınları cerrah beğenmedi..
DOKTORA SALDIRDILAR
Yaralıya estetik cerrahın dikiş atmasını isteyen hasta yakınları, doktora saldırdı.
Acil Servis'te yaşanan kavga, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış