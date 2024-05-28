Batman'da çocukların müstehcen fotoğraflarını paylaşan 9 kişi gözaltında Polis ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden çocukların müstehcen fotoğraflarını paylaştığı tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Batman'da suçlulara yönelik operasyonlar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Çocukların müstehcen fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildi

Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden herkese açık şekilde veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli tespit etti.

9 kişi gözaltına alındı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.Ö., Ş.A., H.H., İ.T., D.M., N.S., K.T., N.S. ve Y.E.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)