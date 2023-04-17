Batman'da çöken yolda çalışma yaparken araç çarpan işçi yaşamını yitirdi

İHA
Batman'da acı olay...
Batman Barajı'nın kapaklarının açılması ile Batman Çayı'nda suların yükselmesinin ardından Batman-Kozluk karayolunda çökme meydana geldi.
Batman Karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü.
Yolun onarımı için çalışma başlatan işçilerin üzerine giden bir pikap, işçilerden İlyas Ekmiş'e çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
Ekmiş kaza yerinde hayatını kaybederken kazanın yaşandığı alana gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
Çalışmalar nedeniyle Batman-Kozluk karayolunda trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.