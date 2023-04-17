İHA

Batman'da acı olay...

Barajı'nın kapaklarının açılması ile Batman Çayı'nda suların yükselmesinin ardından Batman-Kozluk karayolunda çökme meydana geldi.

Batman Karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü.

Batman'da çöken yolda çalışma yaparken araç çarpan işçi yaşamını yitirdi

Yolun onarımı için çalışma başlatan işçilerin üzerine giden bir pikap, işçilerden İlyas Ekmiş'e çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Ekmiş yerinde hayatını kaybederken kazanın yaşandığı alana gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Çalışmalar nedeniyle Batman-Kozluk karayolunda trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.

Batman'da çöken yolda çalışma yaparken araç çarpan işçi yaşamını yitirdi
Batman'da çöken yolda çalışma yaparken araç çarpan işçi yaşamını yitirdi
Batman'da çöken yolda çalışma yaparken araç çarpan işçi yaşamını yitirdi