Batman'da DEDAŞ personelini rehin alan zanlı tutuklandı

Batman'da kaçak elektrik kontrolü yapan elektrik dağıtım şirketi personelini silahla rehin alan N.K. tutuklandı.

Batman'da Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Kaçak kontrolü yapacaklardı, rehin aldı Bu görevliler, iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

Zanlı tutuklandı

Personeli rehin aldığı için gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DHA'nın haberine göre adliyeye sevk edilen N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak elektrik kullanıldığı ihbarı üzerine dün, Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesine giden elektrik dağıtım şirketinin 3 personeli, N.K. tarafından silahla rehin alınmış, önce 2 personeli serbest bırakan zanlı, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın iknasıyla diğer personeli de serbest bırakarak teslim olmuştu.