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    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı

    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı

    Halı yıkama işletmecisi esnaf, iş yerine kaçak kontrolü yapmaya gelen Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personelini rehin aldı. Esnaf, 2 personeli bıraktı, 1'ini salmadı. Kurtarma çalışmaları sürüyor...
    • 20.12.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:46
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    Kaçak enerji kullanımının yüzde 70'lere dayandığı Batman'da rehine krizi yaşanıyor...

    Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

    Kaçak kontrolü yapacaklardı, rehin aldı

    Bu görevliler, iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

    Acil durum hemen 112'ye bildirildi.

    Özel harekat da bölgede

    Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

    Bölgede ambulanslar da hazır bekletiliyor.

    İkisini bıraktı, 1 personel kaldı

    AA’nın haberine göre iki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.

    Söz konusu personelin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı ViDEO

    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı #1

    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı #2

    Batman’da DEDAŞ personelleri rehin alındı #3


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