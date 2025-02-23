Batman'da durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
DHA

Batman'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile arama yaptı.

Otomobilin arka koltuğunun altında 1 kilo 76 gram esrar ele geçirildi.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editor