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    Batman'da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

    Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 01:42
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    Batman'da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

    Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil, karşı yönden gelen diğer otomobille çarpıştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

    Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Batman da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi.

    Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Batman da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #2

    Batman da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı #3


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