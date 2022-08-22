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    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

    Batman-Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 22.08.2022 - 20:32
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 21:12
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    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

    Ülkemizde son günlerde yaşanan kazaların ardı arkası kesilmiyor.

    Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı 24 A 7045 plakalı otomobil, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonetine arkadan çarptı.

    Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2’si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

    AFAD araç içerisinde sıkışanları çıkardı

    Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı VİDEO


    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #1

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #2

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #3

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #4

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #5

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #6

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #7

    Batman’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı #8


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