Batman'da girdikleri çayda kaybolan 3 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı Batman'da Sason Çayı'na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Batman'da acı olay...

Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı'na girdi.

Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Birinin cesedi bulundu

Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma, güvenlik korucuları, çok sayıda arama kurtarma ekibi Beytullah Çelik ve Kerem Şahin'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

11 yaşındaki İsmail Algan'ın cesedi Sason Devlet Hastanesi kaldırıldı.