Haberler

3. Sayfa Haberleri

Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi

Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi

Kendisini bir anda, iki katlı evin havalandırma boşluğunda bulan genç için itfaiye ekipleri harekete geçti. Genç, yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.