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- Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi
Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi
Kendisini bir anda, iki katlı evin havalandırma boşluğunda bulan genç için itfaiye ekipleri harekete geçti. Genç, yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
- 18.11.2022 - 12:19
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:26
Batman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek, iki katlı evin havalandırma boşluğuna düştü.
İtfiaiye müdahale etti
Çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri adrese doğru harekete geçti.
Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek için çalışmalara başladı.
Yarım saat sonra çıkarıldı
Çiçek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Çiçek’in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.