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    Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi

    Kendisini bir anda, iki katlı evin havalandırma boşluğunda bulan genç için itfaiye ekipleri harekete geçti. Genç, yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
    • 18.11.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:26
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    Batman'da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi

    Batman'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek, iki katlı evin havalandırma boşluğuna düştü.

    İtfiaiye müdahale etti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri adrese doğru harekete geçti.

    Gelen ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan Hüseyin Çiçek için çalışmalara başladı.

    Yarım saat sonra çıkarıldı

    Çiçek, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Çiçek’in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

    Batman da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi #1

    Batman da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi #2

    Batman da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi #3

    Batman da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi #4

    Batman da havalandırma boşluğa düşen gence itfaiye müdahalesi #5


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