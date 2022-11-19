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    Batman'da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi

    İki katlı evin havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Genç kurtarıldığı anda ekiplerden sigara alıp içti.
    • 19.11.2022 - 12:33
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    Batman'da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi

    Batman'ın Aydınlıkevler Mahallesinde pes dedirten bir olay yaşandı.

    Bölgede ilerleyen 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek, iki katlı evin havalandırma boşluğuna düştü.

    İtfaiye ekipleri Çiçek’i yarım saatlik mücadele sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

    İtfaiye ekipleri genci çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı.

    Ekiplerden sigara istedi

    Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.

    Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek’in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti.

    Batman da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi #1

    Batman da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi #2

    Batman da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi #3

    Batman da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi #4


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