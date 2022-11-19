- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman'da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi
Batman'da havalandırma boşluğuna düşen genç sigara istedi
İki katlı evin havalandırma boşluğuna düşen 24 yaşındaki genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Genç kurtarıldığı anda ekiplerden sigara alıp içti.
- 19.11.2022 - 12:33
Batman'ın Aydınlıkevler Mahallesinde pes dedirten bir olay yaşandı.
Bölgede ilerleyen 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek, iki katlı evin havalandırma boşluğuna düştü.
İtfaiye ekipleri Çiçek’i yarım saatlik mücadele sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri genci çıkartmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşandı.
Ekiplerden sigara istedi
Çiçek, canının derdine değil de sigaranın derdine düştü.
Havalandırma boşluğundan çıkarılmaya çalışılan 24 yaşındaki Hüseyin Çiçek’in Kürtçe itfaiye ekiplerinden sigara istemesi pes dedirtti.