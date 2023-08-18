DHA

Batman'da yaşanan hırsızlık olayı görenleri şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde bölgede bulunan bir restoran hırsızın hedefi oldu.

Sabah s06.00 sıralarında dükkana giren şüpheli, önce kasada bulunan telefon ve bozuk paraları çaldı.

Bununla da bitmedi ardından mutfağa geçerek ocakta et pişirip, ezme salata yiyerek, ayran içti.

Karnını doyurup dükkandan ayrıldı

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli karnını doyurduktan sonra restorandan ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Restoran sahibi şaşkına döndü

Restoranın sahibi Serdar Ulu, sabah iş yerini açtıklarında siparişler için kullandıkları 2 cep telefonunun kayıp ve ocağın kirli olduğunu, kaşarlı köfte yapıldığını görünce şaşkına döndü.

Güvenlik kameralarından olayı tespit eden Ulu’nun ihbarıyla iş yerine gelen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Mutfağa geçip ezme salata, yemek yapmış"

İş yerini sabah 09.30'da açtıklarını söyleyen Ulu, şu ifadeleri kullandı:

06.02'de hırsız girmiş. Öncelikle kasaya yönelip iş yeri telefonlarımızı çalmış. Daha sonra kasada bir miktar bozuk paralar vardı. Onları da almış. Biz bunları saymıyoruz çünkü başımıza nadir gelen olaylardan bir tanesi ama en komiği iş yerinde arka kısımda yani mutfak kısmında mutfağa geçip ezme salata, yemek yapıp, ocağı açıp kendine bir yemek yapmış. Yemekten sonra da ayranını içip, iş yerini terk edip gitmiş. Usta olarak da eğer başlamak isterse onu bekliyoruz. Gelip buraya ‘abi açım’ deseydi emin olun, demesine de gerek yok, biz onu kamera görüntülerinden sonra bulup her türlü yardımı yapabilirdik ama telefonları çalıp bizi mağdur etmesi bizi üzdü açıkçası. Şikayette bulunduk. Izgara zaten kapalıydı. İçeride ocak vardı. Ocağın üzerinde yemeğini pişirmiş. Etini almış, ezme salatasını almış, ayranını da eksik etmemiş. Dediğim gibi yani afiyet olsun diyelim ne diyelim.