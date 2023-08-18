Batman'da iki aile birbirine girdi: 1'i ağır 41 kişi yaralandı Batman'da iki aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 41 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Batman'ın Beşiri ilçesinde gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber adeta taşlı, sopalı ve bıçaklı meydan savaşına dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 41 yaralı

Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken kafasına aldığı darbeden ötürü 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.