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- Batman'da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu
Batman'da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu
Yuttuğu ilaçlar nedeniyle baygınlık geçiren 1 yaşındaki Latife, tedavi altında.
- DHA
- 22.09.2021 - 15:40
- Güncelleme : 22.09.2021 - 15:50
Batman'ın Gercüş'e bağlı Seki köyünde yaşayan Işık Ailesi'nin kızları Latife (1), evde oyun oynadığı sırada gözden kayboldu.
Aile, minik kızı kapı önünde yanında ilaç kutusuyla baygın halde bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Latife, ailesinin yardım istediği komşular tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Birden fazla ilaç yuttuğu belirlenen Latife, tedaviye alındı.