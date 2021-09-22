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    Batman'da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu

    Yuttuğu ilaçlar nedeniyle baygınlık geçiren 1 yaşındaki Latife, tedavi altında.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:50
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    Batman'da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu

    Batman'ın Gercüş'e bağlı Seki köyünde yaşayan Işık Ailesi'nin kızları Latife (1), evde oyun oynadığı sırada gözden kayboldu.

    Aile, minik kızı kapı önünde yanında ilaç kutusuyla baygın halde bulundu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Latife, ailesinin yardım istediği komşular tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Birden fazla ilaç yuttuğu belirlenen Latife, tedaviye alındı.

    Batman da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu #1

    Batman da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu #2

    Batman da ilaç yutan çocuk hastanelik oldu #3

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