Batman'da işçiye çarparak ölümüne neden olan sürücünün uyuduğu ortaya çıktı Çöken yolda trafik geçişini yönlendiren işçiye kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sürücü, gözaltına alındı. İfadesinde yorgunluk nedeniyle uyuduğunu söyleyen sürücü, tutuklandı.

DHA Batman Karayolları Şube Müdürlüğü'nde görevli işçi 24 yaşındaki İlyas Ekmiş, dün akşam Batman-Üçyol bölünmüş devlet yolunun 13'üncü kilometresindeydi. Mehmet Çakır'ın kontrolünden çıkan 34 EVC 836 plakalı kamyonet, baraj suyu nedeniyle çöken yolda trafik geçişini yönlendiren Ekmiş'e çarptı. Kazada Ekmiş hayatını kaybetti, sürücü Çakır gözaltına alındı. 'Uyumuştum, çarpınca uyandım' Çakır, ifadesinde yorgunluk nedeniyle uyuduğunu, çarpmanın etkisiyle de uyandığını söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çakır, tutuklandı. Soruşturma sürüyor.