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    Batman’da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

    Batman’da kafası su borusuna sıkışan kedinin kalbi durunca onu kurtaran itfaiye personeli kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü.
    • 06.08.2022 - 19:47
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 19:52
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    Batman’da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

    Batman Aydınlıkevler Mahallesi'nde su oluk borusuna sıkışan kediye gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Kedinin sıkıştığı yere gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından kediyi sıkıştığı oluktan çıkardı.

    Kalp masajıyla hayata döndürdüler

    Yaptıkları ilk incelemede kedinin kalbinin durduğunu gören itfaiye personeli kediye uzun süre kalp mesajı yaparak tekrar hayata döndürdü.

    İHA'nın haberine göre ekiplerin, hayata dönen kediye su verdikten sonra belediyeye bağlı hayvan barınağına teslim ettiği öğrenildi.

    Batman’da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü VİDEO

    Batman’da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü #1

    Batman’da itfaiye personeli kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü #2


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