DHA
Güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor.
Satıcılara yönelik yapılan operasyonların sonu gelmiyor.
Bu kapsamda bir hareketlilik de Batman'da yaşandı.
Gözaltına alındı
Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi.
Kaçak sigara sattığı tespit edilen ve ismi öğrenilemeyen kişiyi takibe olan polis, şüpheliyi gözaltına almak istedi.
Arbede çıktı
Şüphelinin ailesi polis ekiplerine engel olmak isterken, arbede yaşandı.
Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, arbede anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.