Batman'da kaçak sigara satıcısı gözaltına alınınca ailesi polisle karşı karşıya geldi Kentte kaçak sigara ticaretiyle ilgili yapılan operasyon sırasında, gözaltına alınan bir kişinin ailesi ile polis ekipleri arasında yaşanan gergin anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Satıcılara yönelik yapılan operasyonların sonu gelmiyor. Bu kapsamda bir hareketlilik de Batman'da yaşandı. Gözaltına alındı Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen ve ismi öğrenilemeyen kişiyi takibe olan polis, şüpheliyi gözaltına almak istedi. Arbede çıktı Şüphelinin ailesi polis ekiplerine engel olmak isterken, arbede yaşandı. Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, arbede anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.