Batman’da kahreden ölüm: Demir plakanın başına isabet ettiği genç kurtarılamadı Tırın arkasından çarptığı kamyonetteki demir plaka, camdan girerek araçta bulunan 19 yaşındaki gencin başına isabet etti. Aldığı darbe ile ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

19 yaşındaki Efe Çelen, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 3647 plakalı tırdaydı.

Dün akşam saatlerinde o tır, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı.

Ön camdan girdi, başına isabet etti

Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda meydana gelen kazada kamyonetin kasasında yüklü olan demir plakalar ise tırın ön camından girerek sürücünün yanındaki Efe’nin başına isabet etti.

Kazayı görenler hemen 112’yi aradı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Efe, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç Efe, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Sürücüler emniyete götürüldü

Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, sürücüler ise ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.