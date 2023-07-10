Batman’da kamyon şarampole yuvarlandı: 4 ölü

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında, Gerçüş ilçesinden Batman’a seyir halinde olan 27 yaşındaki A.Ö. yönetimindeki buğday yüklü plakalı kamyon kontrolden çıktı.
Kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Yanmaya başladı
Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 kişi yanarak hayatını kaybetti
Yangının ardından yapılan kontrolde,i sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.’nün (18) öldüğü belirlendi.
Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.