Batman’da kamyon şarampole yuvarlandı: 4 ölü Çayüstü köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan kamyonet yandı. Kamyondaki 4 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

DHA

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında, Gerçüş ilçesinden Batman’a seyir halinde olan 27 yaşındaki A.Ö. yönetimindeki buğday yüklü plakalı kamyon kontrolden çıktı.

Kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yanmaya başladı

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 kişi yanarak hayatını kaybetti

Yangının ardından yapılan kontrolde,i sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.’nün (18) öldüğü belirlendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.