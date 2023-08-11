Batman'da kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA
Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde belediye otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk araç sahibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.