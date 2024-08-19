Batman’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Batman'da Kozluk kara yolu Demirlipınar mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu araçtan çıkartıldı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)