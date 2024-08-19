Batman’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İHA
Batman'da Kozluk kara yolu Demirlipınar mevkiinde otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrulurken 7 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu araçtan çıkartıldı.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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