Batman'da kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı Batman'da 10 metre derinliğinde yeraltında 150 metre uzunluğundaki kanala düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA

Batman'da Beşevler Mahallesi Komando Caddesi yakınlarında koyun sürüsünü otlatan çoban, sürüsünden bir koyunun eksik olduğunu fark etti.

Çoban, koyununu aradığında sesin kanaldan geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

MERDİVEN VE HALATLA KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Batman Çayı'nın girişini kapatarak koyunu merdiven ve halat yarımıyla kanaldan çıkarıp sahibine teslim etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)