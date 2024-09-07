Batman'da kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı
İHA

Batman'da Beşevler Mahallesi Komando Caddesi yakınlarında sürüsünü otlatan çoban, sürüsünden bir koyunun eksik olduğunu fark etti.

Çoban, koyununu aradığında sesin kanaldan geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

MERDİVEN VE HALATLA KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipleri, Çayı'nın girişini kapatarak koyunu merdiven ve halat yarımıyla kanaldan çıkarıp sahibine teslim etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)