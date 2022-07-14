Petrol
97.64
-1.94%
Euro
17.5318
-0.19%
Dolar
17.4646
0.23%
Altın
961.16
-1.03%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.680
4.19%
BTXN Coin
7.44
5.08%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Batman'da kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü

    Batman'da tekstil işçisi 3 çocuk babası 33 yaşındaki Cengiz Kılınç, evinin kapısını kıran kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.
    • 14.07.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü

    Batman'da merkeze bağlı İluh Mahallesi 626’ncı Sokak’ta cinayet meydana geldi.

    Ailesi, yakınlarının yanında olan tekstil işçisi, evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü.

    Otopsiye gönderildi

    İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, evde inceleme yapıp, komşuların ifadesine başvurdu.

    Güvenlik kameraları incelemeye alındı

    Komşularına gece 02.00 sıralarında silah sesleri duyduklarını söylemesi üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının o saatlerdeki kayıtları incelemeye alındı.

    Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    DHA'nın haberine göre polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman da kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü #1

    Batman da kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    TOKİ'den ucuz konutlar! TOKİ ucuz konut satışı başvurusu nasıl yapılır, koşullar neler?
    Gündem

    TOKİ'den ucuz konutlar! TOKİ ucuz konut satışı başvurusu nasıl yapılır, koşullar neler?

    Çin'de yüksek sıcaklardan dolayı bir kişi hayatını kaybetti
    Dünya

    Çin'de yüksek sıcaklardan dolayı bir kişi hayatını kaybetti

    Görüş Bildir