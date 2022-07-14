Batman'da kapısı kırılarak girilen evinde öldürüldü

Batman'da tekstil işçisi 3 çocuk babası 33 yaşındaki Cengiz Kılınç, evinin kapısını kıran kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

Batman'da merkeze bağlı İluh Mahallesi 626’ncı Sokak’ta cinayet meydana geldi.

Ailesi, yakınlarının yanında olan tekstil işçisi, evli ve 3 çocuk babası Cengiz Kılınç, evinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kılınç, başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.



Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü.

Otopsiye gönderildi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, evde inceleme yapıp, komşuların ifadesine başvurdu.

Güvenlik kameraları incelemeye alındı

Komşularına gece 02.00 sıralarında silah sesleri duyduklarını söylemesi üzerine, çevredeki güvenlik kameralarının o saatlerdeki kayıtları incelemeye alındı.

Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

