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- Batman'da kardeşi ölen evde ölünce yatalak kadın, 3 gün aç ve susuz kaldı
Batman'da kardeşi ölen evde ölünce yatalak kadın, 3 gün aç ve susuz kaldı
- 20.06.2022 - 17:16
- Güncelleme : 20.06.2022 - 17:39
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evden gelen kötü kokular üzerine komşular, durumu evde yaşayanların akrabalarına bildirdi.
Eve gelenler, 66 yaşındaki Şeyhmus Önel’in cansız bedeni ile karşılaşırken, yatalak olan kız kardeşi S.D.’nin (62) ise yan odada bitkin bir halde olduğu görüldü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 gün boyunca hem aç hem susuz kaldı
DHA’nın haberine göre; 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D., tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü. Önel’in cansız bedeni ise, Gercüş Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Soruşturma başlatıldı
3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen Önel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.