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    Batman'da kardeşi ölen evde ölünce yatalak kadın, 3 gün aç ve susuz kaldı

    Evden gelen kokular üzerine kapı açılınca yatalak kardeşi ile yaşayan Şeyhmus Önel’in cansız bedeni ile karşılaşıldı. Kardeşinin ise 3 gün boyunca açlıktan ve susuzluktan bitkin düştüğü görüldü.
    • 20.06.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:39
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    Batman'da kardeşi ölen evde ölünce yatalak kadın, 3 gün aç ve susuz kaldı

    Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evden gelen kötü kokular üzerine komşular, durumu evde yaşayanların akrabalarına bildirdi.

    Eve gelenler, 66 yaşındaki Şeyhmus Önel’in cansız bedeni ile karşılaşırken, yatalak olan kız kardeşi S.D.’nin (62) ise yan odada bitkin bir halde olduğu görüldü.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 gün boyunca hem aç hem susuz kaldı

    DHA’nın haberine göre; 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D., tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü. Önel’in cansız bedeni ise, Gercüş Devlet Hastanesi morguna konuldu.

    Batman da kardeşi ölen evde ölünce yatalak kadın, 3 gün aç ve susuz kaldı #1

    Soruşturma başlatıldı

    3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen Önel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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