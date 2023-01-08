- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi
Bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. Yaşananların ardından sürücüye, 10 bin TL para cezası kesildi.
- 08.01.2023 - 08:51
- Güncelleme : 08.01.2023 - 09:00
Batman'da Dörtyol kavşağında gece saatlerinde bir sürücü, otomobil ile drift atarak trafiği tehlikeye attı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada dolaşınca emniyet ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede yakalanan şahsa 10 bin TL para cezası kesildi.
60 gün ehliyeitne el konuldu
Sürücünün ehliyetinde de 60 gün boyunca el konuldu.
"Vatandaşımı üzeni üzerim"
İHA'nın haberine göre, konu ile ilgili bir tweet atan Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, "Vatandaşımı üzeni üzerim." dedi.