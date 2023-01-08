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Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi

Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi

Bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift atarak hem kendisini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. Yaşananların ardından sürücüye, 10 bin TL para cezası kesildi.