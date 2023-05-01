Batman'da kaza geçiren çocuk, düştükten sonra koşarak kaldırımda oturdu Batman’ın Kozluk ilçesinde okuldan dönen çocuk koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hafif ticari aracın çarptığı çocuk, savrulduktan sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde bölgenin en işlek yolu olan İpekyolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde okul çıkışı evine gitmekte olan Yiğit Efe Taşdelen, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu.

Yere düşen Yiğit Efe, daha sonra kalkıp koşarak kaldırımda oturdu.

Kaza geçirdi, gidip kaldırıma oturdu

Sürücü, aracından inerek çocuğun yanına koştu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, tedbir amaçlı Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Böyle işlek bir cadde üzerinde herhangi trafik işaret lambası veya bir üst geçit olmaması kazalara davetiye çıkarıyor"

Her gün okul çıkışı kazaların meydana geldiğini dile getiren amca Hadi Taşdelen, "İlla canlarımızı toprağa mı vermemiz gerekiyor. Kozluk gibi büyük bir ilçede, böyle işlek bir cadde üzerinde herhangi trafik işaret lambası veya bir üst geçit olmaması kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Derhal buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz.’’ dedi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.