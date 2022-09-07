Batman’da kiracısı tarafından vurulan adam öldü

Batman’da kiracısı tarafından vurulan adam öldü

Kiracısı V.R. ile çıkan tartışmada vurulan 7 çocuk babası Suat Özperk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Batman’da, Korik Mahallesi Asya Caddesi’nde yürüyen 7 çocuk babası Suat Özperk (60), gece saatlerinde kiracısı V.R. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Tabancasını çıkaran V.R., Suat Özperk’e ateş etti. Özperk kanlar içinde yere yığılırken, V.R. ise kaçtı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; yapılan kontrolde Özperk’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet zanlısı, gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar ve bir tabanca bulan polis, kaçan V.R.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Suat Özperk, toprağa verildi. V.R.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.