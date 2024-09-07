Batman'da korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İHA
Batman'da evinin balkonunda oynayan çocuğun eğlencesi yarım kaldı.
Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan 10 yaşındaki bir kız çocuğu, oyun oynamak için balkona çıktı.
ARKADAŞLARINA BAKARKEN KORKULUĞA SIKIŞTI
Bahçedeki arkadaşlarına bakmak isteyen küçük çocuk, balkondaki korkuluklara tırmandı.
Aşağı bakmaya çalışırken dengesini kaybeden çocuk korkuluklara sıkıştı.
İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
Ağlama ve bağırma sesleri üzerine balkona gelen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Çocuk, itfaiye erlerinin demir korkuluğu kesmesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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