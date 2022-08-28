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    Batman'da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı

    Şizofren hastası olduğu iddia edilen Burhan B. isimli şahıs, yüksek sesle müzik dinleyen öz kızının boynuna balta sapladı. Genç kız ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, baba gözaltında.
    • 28.08.2022 - 08:57
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    Batman'da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı

    Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde baba dehşeti yaşandı.

    Şizofren hastası olduğu iddia edilen Burhan B., 21 yaşındaki öz kızı Esra B.'nin yüksek sesle müzik dinlemesine dayanamadı.

    Öfkesine hakim olamayan baba, odasına giderek kızını uyardı.

    İkili arasında müzik sebebiyle başlayan tartışma giderek alevlendi.

    Kızının boynuna baltayla saldırdı

    Öfkesi iyice kontrolden çıkan Burhan B., eline geçirdiği balta ile kızına saldırdı.

    Boynundan ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığılıp hastaneye kaldırıldı.

    Baba gözaltında

    Genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken saldırgan baba da gözaltına alındı.

    Batman da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı #1

    Batman da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı #2

    Batman da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı #3

    Batman da korkunç olay: Müzik dinleyen kızına baltayla saldırdı #4


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