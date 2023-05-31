Batman'da mantar toplarken uçurumdan düşen kişi öldü

DHA
Batman'ın Sason ilçesinde feci olay...
Heybet Babat (25), sabah saatlerinde mantar toplamak için arkadaşlarıyla Altıdere köyü Dabanak yaylasın çıktı.
Babat, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü.
Arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Babat'ın düştüğü yere ulaşan ekipler yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Babat'ın cansız bedeni otopsi için Sason Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.