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    Batman’da, merada otlayan 50 küçükbaş öldü

    Merada otlatılan 750 küçükbaştan 50’si, hastalık belirtileri göstermelerinin ardından öldü. Hayvanların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    • 01.01.2023 - 14:56
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    Batman’da, merada otlayan 50 küçükbaş öldü

    Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü.

    Hayvanlardan 50’si merada otlatıldıktan bir süre sonra hastalandı. Ertesi gün hastalanan hayvanların öldüğü görüldü.

    DHA’nın haberine göre; Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

    Hayvanlardan ve meralardan numuneler alındı

    Ekipler, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi.

    Hayvanların kesin ölüm nedeni, yapılan inceleme neticesinde tespit edilecek.

    Batman’da, merada otlayan 50 küçükbaş öldü #1

    Batman’da, merada otlayan 50 küçükbaş öldü #2

    Batman’da, merada otlayan 50 küçükbaş öldü #3


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