Batman'da midibüs kazası: Kontrolden dönen hamile anne can verdi

Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu midibüsünde bulunan 8 aylık hamile kadın ve 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, hamile kadının doktor kontrolünden döndüğü öğrenildi.

Dün akşam Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan olayda, İbrahim Erkul (55) yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 aylık hamile kadın ve 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, sürücü İbrahim Erkul ile yolculardan 8 aylık hamile Ayten Gümüş ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybedenler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada annesi ölen Miraç Gümüş ile diğer yolculardan Zehra Kutluk, Elif Atbacı ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Doktor kontrolünden dönerken can verdi

Kazada hayatını kaybeden ve kız bebek bekleyen 8 aylık hamile Ayten Gümüş'ün, sağlık kontrolü için gittiği Batman'dan döndüğü öğrenildi. Ayten Gümüş, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Küçük Miraç'ın durumu kritik

Kazada hayatını kaybeden sürücü İbrahim Erkul ve 1 yaşındaki Feyzanur Kutluk'un cenazeleri de yakınları tarafından alınarak Dargeçit'te defnedildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Miraç Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

















