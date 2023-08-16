Batman'da minibüsün altında kalan 1 yaşındaki çocuk öldü

İHA
Batman merkez Seyitler Mahallesi'ndeki evlerinin garajından plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsü çıkarmak isteyen sürücü aracın arkasındaki Dildar Dündar'ı fark etmeyerek çarptı.
Aracın altında kalan 1 yaşındaki çocuğu fark eden yakınları minibüsü durdurarak çocuğu aracın altından çıkardı.
Hastanede can verdi
Dildar Dündar, aynı araçla Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından çocuğun ailesine teslim edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.