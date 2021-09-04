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- Batman’da motorlu kurye çukura düştü
Batman’da motorlu kurye çukura düştü
Belediye tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura düşen motor sürücüsü, yaralandı.
- İHA
- 04.09.2021 - 12:32
Batman'da motorlu kurye siparişleri taşıdığı sırada altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü.
Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
YARALANDI
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti.