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    Batman’da motorlu kurye çukura düştü

    Belediye tarafından yürütülen altyapı ve yenilenme çalışması nedeniyle açılan çukura düşen motor sürücüsü, yaralandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 12:32
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    Batman’da motorlu kurye çukura düştü

    Batman'da  motorlu kurye siparişleri taşıdığı sırada altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düştü.

    Batman Belediyesinin yaptığı yol çalışmalarında hiçbir uyarı levhasının bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

    YARALANDI

    Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar yardım etti.

    Batman’da motorlu kurye çukura düştü #1

    Batman’da motorlu kurye çukura düştü #2

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