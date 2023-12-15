Batman'da okul bahçesinde obruk oluştu, içine kamyon düştü Bir okulun bahçesinde oluşan obruğa hafriyat yüklü kamyon düşerken, olay anında okulda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Batman Anadolu Lisesi bahçesinde, 5 metre derinliğinde ve 10 metre uzunluğunda bir çukur meydana geldi.

Oluşan çukur, bahçedeki birçok ağacın devrilmesine neden oldu. Hemen ardından okul yönetimi, güvenlik önlemleri alarak dolgu çalışmalarına başladı.

Çukuru kapatmak için getirilen kamyon devrildi

Ancak dolgu işlemi sırasında çukuru kapatmak için kullanılan hafriyat taşıyan kamyon, boşaltım esnasında çukura devrildi. Neyse ki, kaza anında okulda öğrenci bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayın ardından çağrılan vinç ve kepçelerle birlikte hafriyat kamyonu uzun uğraşlar sonucu çukurdan çıkarıldı.

Güvenlik önlemleri tekrar gözden geçirildikten sonra çukurun doldurulma çalışmalarına devam edildi.

Çukurun oluşum nedeni detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)