Batman'da okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı öğretmen ile öğrencisi yaralandı Okul bahçesine giren sahipsiz köpek, teneffüsteki öğrenci ve öğretmene saldırıp, yaraladı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğretmen Nuri Çelik, "Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken olayın yaşandığı son adres ise Batman oldu.

Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesine giren sahipsiz köpek, bahçedeki bir öğrenciye saldırdı.

Köpeğin öğrencisine saldırıp ısırdığını gören Tarih Öğretmeni Mehmet Nuri Çelik, köpeğe müdahale ederek, dışarıya çıkarmak istedi.

Bu sırada köpek Çelik’e de saldırdı.

Hastaneye kaldırıldılar

Çevredekilerin müdahalesiyle köpek kaçarken, çeşitli yerlerinden yaralanan Çelik ve öğrencisi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"Okul bölgemizde ciddi oranda sokak köpeği var"

Okul bölgesinde çok sayıda köpeğin olduğunu belirten öğretmen Mehmet Nuri Çelik şu ifadeleri kullandı:

Perşembe günü öğlen saatlerinde teneffüs sırasında öğrencilerimiz bahçedeyken nereden geldiğini bilmediğimiz bir sokak köpeği öğrencimize bahçede saldırdı. Ayağını iki yerden ısırdı. Ciddi şekilde yaraladı. Öğrencimizi köpekten kurtardıktan sonra köpeği bahçenin dışına çıkarmaya çalışırken köpek bana da saldırdı. Kolumu iki yerden ısırdı. Ciddi şekilde beni yaraladı. 112'yi aradık hastaneye gittik ve gerekli tedavilerimizi olduk. Durumum iyi şu anda. Şükürler olsun. Fakat okul bölgemizde ciddi oranda sokak köpeği var. Öğrencilerimiz ve bizler için ciddi bir tehlikedir. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz. Hastanede gerekli aşılar yapıldı. Tetanoz ve kuduz aşısı yapıldı. Pansuman yapıldı. İlaç verildi. Tedavimiz devam ediyor. Köpeğin bulunup bulunmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi alamadık. Belediye bulmaya çalışmış fakat bulunmadığı ile ilgili bilgi aldık.

"Acil önlem alınmalı"

Memur-Sen Şube Başkanı Şehmus Önlü ise daha önce Van’da da bir öğrencinin köpek saldırısı sonucu öldüğünü hatırlatarak, acil önlem alınmasını söyledi. Önlü, şöyle konuştu: