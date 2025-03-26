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Batman'da ölen kadının evine girerek hırsızlık yaptılar

Batman'da ölen kadının evine girerek hırsızlık yaptılar Kent merkezinde hırsız ve hırsızlar, bir süre önce hayatını kaybeden kadının askerde olan torunu için biriktirdiği altın, para ve televizyonu çaldı.