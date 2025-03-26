İHA
Batman'da 92 yaşındaki Sıdıka Ekin, yaklaşık bir ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Hırsız veya hırsızlar, Petrolkent Mahallesi'nde olan boş eve girerek bir miktar para, bir miktar altın ve televizyon çalarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIĞI KADININ YAKINLARI FARK ETTİ
Yaşlı kadının yakınları, kontrol amaçlı eve geldiklerinde hırsızların eve girdiğini öğrenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Polis, eve gelerek incelemelerde bulundu.
Öte yandan Ekin'in, çalınan birikimini askerde olan torunu için topladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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