Batman'da otobüs şoförü genç kızı kurtardı Otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan otobüs şoförünün aracı acil girişinde bulunan alçak tavana sıkıştı.

İHA

Batman'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi A.A.’nın fenalaştı

Fenalaşan yolcuyu fark eden otobüs şoförü hastaneye yetiştirmeye çalıştı.

Bu sırada şoförün kullandığı belediye otobüsü, acil girişinde bulunan alçak tavana sıkıştı.

Batman Belediye otobüs şoförleri yaşadıkları o anları anlattı.

"Kızımız bayağı bir nefes darlığı yaşıyordu"

7 yıldır Batman Belediyesi otobüs şoförlüğü yapan Hayrettin Gülsever şöyle konuştu:

Biz duraktaydık, otobüs durağında yolcu otobüse bindikten sonra aniden oturduğu yerde rahatsızlandı. Fenalaşınca biz hastane yakın olduğu için ambulansa gerek kalmadan direkt hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu ve biz yetiştirdik.



Tam hastanenin aciline yetiştirdik o anda ufak hasarlı bir kaza da geçirdik. Elhamdülillah bizim kızımız iyi olsun araba hasarı önemli değil önemli olan bizim vatandaşımız. Bu tür vakalarla her zaman karşılaşıyoruz. Olduğumuz zaman biz genelde ambulans çağırıyoruz ama hastane yakın olduğu için ve kızımızı yetiştirmek için biz otobüsle hemen içeriye girdik kızımızı elhamdülillah yetiştirdik.



7 senedir belediye personeliyim, otobüs şoförüyüm. Bize belediyemizin, amirlerimizin verdiği eğitimlerden dolayı çok şükür biz bu tür şeylere alışığız. Söylediğim gibi hastane yakın olduğu için ambulansa gerek duymadık çünkü kızımız bayağı bir nefes darlığı yaşıyordu, biz de acilen hastaneye yetiştirdik.

"Sık sık karşılaştığımız vakalar"

İşi gereği bu tür vakalarla sık sık karşılaştığını belirten ve o anlarda da otobüste bulunan ikinci şoför Mustafa Elibol ise şunları söyledi: