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    Batman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

    Hızlı girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 10:41
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    Batman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

    Dün akşam saatlerinde Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp takla attı.

    Kazada, araçtaki 7 kişi yaralandı.

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya (84), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Batman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı #1

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