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    Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı

    2 patenli genç, trafikte seyir halinde olan bir kamyonun peşine takılarak, kazaya davetiye çıkardı. O anlar diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 12:41
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    Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı

    Patenli iki genç, Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonun arkasına takılarak yolculuk yaptı.

    Gençlerin hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attığı anlar, sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Uyarılara aldırış etmeyen gençlerin o anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

    ÇEŞİTLİ HAREKETLER YAPTI

    Gençlerden birinin, kamyona tutunurken çeşitli hareketler yaptığı görüldü. Şans eseri kaza meydana gelmedi.

    Kazaya davetiye çıkaran gençler, kamyonla birlikte gözden kayboldu.

    Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı VİDEO

    Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı #1

    Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı #2

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