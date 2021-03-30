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Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı

Batman’da patenli gençler kamyona tutunup yolculuk yaptı

2 patenli genç, trafikte seyir halinde olan bir kamyonun peşine takılarak, kazaya davetiye çıkardı. O anlar diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.