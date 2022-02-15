- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman'da PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı
Batman'da PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı
Kent merkezinde eylem hazırlığı yapan 5 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 15.02.2022 - 09:27
- Güncelleme : 15.02.2022 - 09:48
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi.
5 PKK ÜYESİ GÖZALTINDA
Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.