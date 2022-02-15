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    Batman'da PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

    Kent merkezinde eylem hazırlığı yapan 5 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:48
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    Batman'da PKK şüphelisi 5 kişi yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, kent merkezinde silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı içerisinde bulunan 5 şüphelinin adresini belirledi.

    5 PKK ÜYESİ GÖZALTINDA

    Harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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