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Batman'da psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi

Batman'da psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi Özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verirken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 20 hastayı tahliye etti.